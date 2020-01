Witten: Das sind die Kulturhighlights zum Jahresauftakt

Vorhang auf! Das neue Jahr beginnt in Witten mit zahlreichen musikalischen Inszenierungen und schauspielerischen Höchstleistungen. Der Saalbau und die Werkstadt präsentieren im ersten Quartal 2020 ein vielfältiges Bühnenprogramm. Klassische Konzerte, Theaterstücke, Musicals und Comedy – da ist bestimmt für jeden in der Familie etwas dabei.

Konzerthighlights im Saalbau

Musik auf höchstem Niveau: Das Folkwang Kammerorchester Essen gehört seit seiner Gründung im Jahr 1958 zu den Spitzenorchestern in Deutschland. Zur Zeit besteht das Orchester aus 16 Absolventen und Studierenden unter 35 Jahren der Folkwang Universität. Unter der Leitung des Chefdirigenten Johannes Klumpp präsentiert das Orchester gemeinsam mit der „Uwaga! Crossover Band“ am 27. März um 19.30 Uhr im Saalbau Werke von Beethoven und Mozart. Karten gibt es ab 26,50 Euro zzgl. Gebühren.

Ebenfalls zu den Konzerthighlights gehört die Württembergische Philharmonie Reutlingen. Das international musizierende Sinfonieorchester mit Mitgliedern aus insgesamt 15 Nationen spielt gemeinsam mit Solist Joseph Moog am Klavier Werke von Mozart, Tschaikowsky und Beethoven. Karten für das am 18. Januar um 19.30 Uhr im Saalbau stattfindende Konzert gibt es ab 26,50 Euro zzgl. Gebühren.

Spektakuläre Bühnenprogramme

Auch im Bereich Schauspiel und Theater gibt es im Frühjahr 2020 einiges zu sehen. Die Kriminalkomödie „8 Frauen“ nach dem französischen Autor und Regisseur Robert Thomas handelt von sieben wohlhabenden Frauen, die am Weihnachtsabend zusammenkommen. Nachdem der Hausherr tot aufgefunden wird, erscheint unerwartet eine achte Frau. Der Schnee liegt meterhoch, die Telefone sind tot. Es ist also klar: Die Mörderin ist noch unter ihnen und muss umgehend identifiziert werden. Der spannende Krimi ist am 21. Januar um 19.30 Uhr im Saalbau zu sehen. Die Tickets kosten 17,50 Euro zzgl. Gebühren.

Das Musical „Die Schneekönigin“ begeistert seit Jahren nicht nur Kinder. Im Januar ist die Show auch in Witten zu sehen. Foto: Foto: L. Duhs

Im Januar zeigt der russische Eiszirkus „Moscow Circus on Ice“ seine Inszenierung von „The Grand Hotel“ im Saalbau Witten. Inspiriert von dem Film „Grand Hotel Budapest“ präsentiert das Team des Moskauer Zirkus atemberaubende Akrobatik und waghalsige Stunts auf dem Eis. Karten für die Show am 15. Januar um 20 Uhr gibt es ab etwa 42 Euro.

Für Kinder ist das Musical „Die Schneekönigin“ ein besonderes Ereignis zum Jahresbeginn. Seit 2012 ist das erfolgreiche Musical auf Tournee und begeistert Kinder und Märchenfreunde in ganz Deutschland. Die Geschichte handelt von dem Jungen Kai, der an einem kalten Wintertag von der Schneekönigin in ihr Reich verschleppt wird. Ob es seiner mutigen Freundin Gerda gelingt, ihn zu retten, erfahren Sie am 11. Januar um 15 Uhr im Saalbau. Der Eintritt kostet 18 Euro zzgl. Gebühren.

Comedy und Entertainment

Auch Comedy und Entertainment kommen im Frühjahr nicht zu kurz. Das dritte Wittener Neujahrsvarieté begeistert sein Publikum am 24. Januar um 20 Uhr mit faszinierender Akrobatik, amüsanter Comedy und verblüffender Magie. Auch in diesem Jahr führt der Comedian und Magier Erasmus Stein durch den Abend. Karten für die Show im Saalbau gibt es ab 22,50 Euro zzgl. Gebühren.

Die turbulente Komödie „Sushi für alle“ ist gleich zweimal in der Werkstadt zu sehen. Am 8. und 15. Februar präsentiert Kristof Magnusson das Leben einer modernen Familie und lässt sein Publikum hinter die Fassade einer scheinbar heilen Welt blicken. Los geht es jeweils um 18.30 Uhr. Tickets gibt es ab 10 Euro.

Witten Karneval in Witten An Weiberfastnacht (20.2.2020) sorgen ab 19 Uhr Schlager, Karnevalshits und die beliebtesten Charts für Stimmung in der Werk-Stadt in Witten. Der Eintritt kostet 4 Euro. Zwei Tage später, am 22.2.2020, steigt dann die große Karnevalsparty „Trefft den Karneval.“ Los geht es um 18 Uhr. Wer verkleidet kommt, zahlt zwei Euro, ansonsten kosten die Tickets an der Abendkasse drei Euro. Am 23.3.2020 sind dann die Kinder an der Reihe: An diesem Tag beginnt um 14 Uhr der Kinderkarneval mit dem Kinder- und Jugendzirkus „RatzFatz“ und zahlreichen Mitmachaktionen. Karten gibt es ab 6 Euro.

Für Unterhaltung sorgen ebenfalls die Comedians Hans Werner Olm und Thorsten Bär. Mit ihrem Programm „Ein Pullover voll Frau“, basierend auf dem gleichnamigen Buch, lässt uns die von Olm gespielte Powerfrau Luise Koschinsky an ihrem Leben voller witziger Geschichten und Begegnungen teilhaben. Zu sehen ist dieser Klamauk am 9. Januar um 20 Uhr im Saalbau. Tickets gibt es ab 22 Euro zzgl. Gebühren.

Einen Tag später steht Stand-Up-Comedian Thorsten Bär mit seinem Programm „Der Bär ist los“ auf der Bühne im Saalbau. Mit eigenen Songs wie „Frösche in der Nacht“ oder „Mallorca, Mallorca“ begeisterte der Wahl-Hamburger bereits über 200.000 Gäste in Deutschland. Die Karten für die Show am 10. Januar um 20 Uhr kosten etwa 27 Euro.