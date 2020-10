Kinder und Familien können in den Herbstferien auf Zeche Nachtigall in Witten noch ein paar abwechslungsreiche Stunden genießen. Führungen gibt’s natürlich für alle.

Ferienaktion Witten: Das läuft in den Herbstferien auf Zeche Nachtigall

Witten. Mit Kartoffeln drucken oder mit der Feldbahn fahren: Die Zeche Nachtigall hat in den Herbstferien noch was zu bieten – auch ziemlich Schauriges.

Halbzeit bei den Herbstferien. Wer Abwechslung vom Corona-Alltag sucht, der ist bei der Zeche Nachtigall richtig. Dort stehen bis zum 25. Oktober noch einige Aktionen für Kinder und Familien auf dem Programm.

So lädt der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) an beiden Samstagen (17. und 24.10.) Kinder von 12 bis 14 Uhr dazu ein, unter Anleitung die Technik des Kartoffeldrucks zu erproben. An beiden Sonntagen (18. und 25.10.) fährt bei guter Witterung zwischen 12 und 16 Uhr die Museumsfeldbahn über das Gelände der Zeche Nachtigall. Die Angebote sind kostenlos. Kinder und Jugendliche haben freien Eintritt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Industriemuseum in Witten bietet dreitägiges Halloween-Special

Außerdem hat das Industriemuseum ein dreitägiges Halloween-Special zu bieten: Im Rahmen der Sonderausstellung „Papierwelten“ bietet die Dortmunder Künstlerin Almut Rybarsch-Tarry kreatives Gestalten mit Papier an. Von Freitag bis Sonntag (23. bis 25.10.) jeweils von 11 bis 15.30 Uhr können die jungen Teilnehmer schaurige Fabelwesen kreieren. Sie können im Anschluss im Museum ausgestellt oder mit nach Hause genommen werden. Bei dem Workshop erfahren die Kinder, wie eine Figur aus Pappmaché entsteht und wie sie zu einem echten Kunstwerk wird.

Die Kosten betragen 25 Euro pro Kind inklusive Eintritt, Material und Imbiss. Aufgrund der Corona-Beschränkungen können jeweils bis zu zehn Kinder teilnehmen. Eine Anmeldung ist erforderlich unter 93664-26 oder per E-Mail unter zeche-nachtigall@lwl.org.https://www.almutrybarsch.de/

Öffentliche Führungen durch das Besucherbergwerk und das Museum

Für die öffentlichen Führungen durch das Besucherbergwerk müssen sich Interessierte einen Tag vorher anmelden. Sie finden statt: Dienstag bis Freitag jeweils um 11, 12, 13, 15 und 16.30 Uhr; Samstag und Sonntag stündlich ab 10.30 bis 16.30 Uhr. Maximal sechs Teilnehmer sind erlaubt, das Mindestalter beträgt sechs Jahre. Anmeldung unter 93664-26. Die Führung kostet drei Euro für Erwachsene und 1,50 Euro für Kinder.

Während einer Museumsführung (17., 18., 24. und 25.10.) erfahren Interessierte jeweils ab 14.30 Uhr alles über die Geschichte und den Strukturwandel des alten Zechen- und Ziegeleigeländes. Diese Führung ist kostenlos.