Witten. Vier Wittener Restaurants sind in diesem Jahr beim „Menue Karussell“ dabei. Drei altbekannte – und eines, das ein paar Jahre ausgesetzt hatte.

Witten: Das kommt in der Ruhrstadt auf den Teller

Nicht nur drei, sondern gleich vier Restaurants gehen in diesem Jahr in Witten beim „Menue Karussell“ an den Start. André 1726, Picasso im Ruhrblick und das Haus Crämer machen wie gehabt bei der Gastro-Aktion mit, die vom 1. Februar bis 31. März läuft. Außerdem ist auch das Annener Lokal „Hoppes Sinn.ess.lust“ wieder mit von der Partie, das seit 2017 ausgesetzt hatte.

Und das sind die Wittener Menüs:

André Vordenbäumen vom André’s 1726. Foto: Sascha Kreklau

Andrés 1726 , Schulstraße 1, 02302-9 41 06 00, www.andres1726.de:

Top4: Tataki vom Sushi-Thunfisch,

Hot-Pott 1726: Gemüsesud, argentinische Wildgarnele, Zander.

Canadian Striploin, Pfeffersauce, Gratin, grüner Spargel.

Dessertplatte 1726: Crème brûlée, Joghurtschaum, Mousse au chocolate.

59 Euro inkl. der begleitenden Weine, Biere und Mineralwasser

José Luis Alvarez vom Picasso. Foto: Kreklau

Picasso im Ruhrblick , In der Lake 19, 02302-179 78 72, www.picasso-im-ruhrblick.de:

Carpaccio vom gebeizten Lachs, Feldsalat, Dill, Mango-Vinaigrette.

Komposition „Picasso“: Riesen-Gamba, Jakobsmuschel, Feigensenf, Estragon

oder Entenleber gebraten: Pilze, Schalotte, Pastinake, Thymian.

Filet vom wilden Steinbutt, Rote Bete, Cassis, Petersilienwurzel-Püree

oder Filet vom Iberico Schwein, Pinienkerne, Kräuter, Rosmarin-Kartöffelchen.

Tarta de Santiago: geröstete Mandel, Vanille.

59 Euro inkl. der begleitenden Weine, Biere und Mineralwasser

Ralph Müller vom Haus Crämer Foto: Kreklau

Haus Crämer , Mittelstraße 36, 02302 47 308, www.haus-craemer.de

Tartar von Avocado, Tomate, Apfel mit gebratener Poulardenbrust, Mango-Curry-Dip.

Feldsalatsüppchen mit geröstetem Sesam.

Ragout von der Lachsforelle mit Flusskrebsschwänzen, Gemüsestreifen, Kartoffelstampf, Petersilienpesto

oder Gefülltes Kalbskotelette mit Rucola, getrockneten Feigen, Tomatenstückchen, Wirsinggemüse, Kartoffelgratin.

Hell und Dunkel vom Schokoladenmousse an gefülltem Honigwabenkörbchen.

52,50 Euro inkl. der begleitenden Weine, Biere und Mineralwasser

Bernd Hoppe Foto: Kreklau

Hoppe’s Hotel Restaurant , Stockumer Straße 6, 02302-60 307, www.hotelhoppe.com

Carpaccio von Kohlrabi und roter Beete, Gamba, Wildkräutersalat, Schmand-Limonendressing.

Strauchtomatensüppchen, Mascarpone, Basilikum.

Bäckchen trifft Filet– zweierlei vom Kalb –, Oliven, Spitzkohl, Buttermilch-Kartoffel-Stampf, Heujus

oder Norwegischer Angelheilbutt sous-vide, Linsengemüse, Trüffelölschaum, schwarze Pasta.

Crème Brûlée von der Tonkabohne mit Walnussparfait

52,50 Euro inkl. der begleitenden Weine, Biere und Mineralwasser

(Bernd Hoppe bietet auf Anfrage auch eine vegetarische Alternative an.)