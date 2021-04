Witten: Im Herzen von Herbede gibt es ein Kirschblüten-Meer

So schön ist die Meesmannstraße in Witten-Herbede zur Kirschblütenzeit. Eine Einladung zum Spaziergang.

Witten. Diesen Zauber sollte man nicht verpassen: In Witten blühen die Zierkirschen nicht nur auf der Meesmannstraße in Herbede!

Wenn die Kirschen blühen, zeigt sich auch in Witten der Frühling von seiner schönsten Seite. In Herbede erstrahlt die Meesmannstraße derzeit in einem märchenhaften Rosa, in der City die Heilenstraße vor der Polizeiwache. Die Blütenpracht hatte aufgrund der niedrigen Temperaturen in den vergangenen Wochen ein wenig auf sich warten lassen.

Etwa zehn bis 14 Tage stehen die Bäume normalerweise in voller Blüte. Ein Grund mehr an diesem Wochenende einmal einen schönen Spaziergang zu machen. Auch der Stadt- und der Lutherpark zeigen sich in ihrem frischesten Grün. Die schönsten Wochen des Jahres sollte man so oft es geht an der frischen Luft verbringen!