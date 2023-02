Witten: Corona-Testzentrum bei Ostermann macht weiter

Ende Februar ist für fast alle Testzentren in Witten Schluss. Doch der Drive-in bei Ostermann bietet auch im märz noch schnell- und PCR-Tests an.

Witten. Zum März schließen fast alle Corona-Testzentren in Witten. Doch das Drive-in bei Ostermann bietet auch weiterhin Schnell- und PCR-Tests an.

Fast alle verbliebenen Corona-Testzentren in Witten werden am Dienstag (28.2.) zum letzten Mal ihre Türen öffnen. Denn ab 1. März übernimmt der Bund nicht mehr die Kosten für vorbeugende Coronatests. Doch eine Möglichkeit des Testens bleibt in Witten vorerst bestehen: der Drive-in bei Ostermann wird auch im März noch geöffnet sein.

Den Ausschlag gegeben habe die Entwicklung der letzten Wochen, sagt Koordinator Matthias Thöns. Zwar sei die Entwicklung nicht dramatisch, doch eine derzeit hohe Zahl an Infizierten – die nach den Karnevalstagen nun noch weiter steigen dürfte – und erneute Todesfälle unter seinen Patienten hätten ihn zum Umdenken gebracht. „Der Bedarf ist immer noch da“, sagt der Palliativ-Mediziner.

Testen und Impfen jeweils von 10 bis 14 Uhr

Mit dem Angebot wolle man auch ein wenig Druck von den niedergelassenen Ärzten nehmen. Diese übernehmen nach dem Ende der Testzentren nun die Abstriche. Wer sich beim Drive-in testen lassen will, muss dies aber künftig selbst bezahlen. 14 Euro kostet ein Schnelltest, 49 Euro der PCR-Test, den Thöns und sein Team ebenfalls anbieten. Auch die Öffnungszeiten ändern sich. Von Montag bis Samstag ist die Teststelle nun von 10 bis 14 Uhr besetzt.

Auch wer sich eine Auffrischungsimpfung holen möchte, kann dies hier tun. Allein am vergangenen Samstag (25.2.) haben nach Auskunft von Thöns rund 60 Menschen davon Gebrauch gemacht. „Für Risikogruppen und Menschen, die sich noch nicht mit Omikron infiziert haben, ist das weiterhin ratsam“, so der Arzt.

