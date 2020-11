Witten: Corona-Tests bei fast 300 Menschen im Altenheim

Witten. Im Altenzentrum St. Josef in Witten sind fast 300 Menschen auf Corona getestet worden. Die ausgewerteten Tests sind negativ. Drei fehlen noch.

Im Altenzentrum St. Josef in Annen wurden laut Kreis am Donnerstag (12.11.) bei 294 Menschen Covid-Abstriche genommen. Neben den Bewohnern sei das Personal des Heims sowie die dort tätige Reinigungsfirma, zwei Friseure und ein Physiotherapeut getestet worden, sagte Kreissprecher Ingo Niemann unserer Redaktion.

Beim Corona-Schnelltest im Seniorenheim in Witten-Annen gab es sechs positiv getestete Bewohner

Im Altenzentrum an der Stockumer Straße habe das Heim an diesem Montag damit begonnen, die Bewohner mit einem Corona-Schnelltest, dem sogenannten PoC- Antigentest, zu testen. Dabei, so Niemann, seien am Montag drei Bewohner des Wohnbereichs H5 positiv gewesen. Niemann: „Am Dienstag wurden drei weitere Bewohner per Schnelltest positiv getestet.“

Um diese Resultate abzusichern, seien nach positiven Schnelltests immer die üblichen PCR-Tests notwendig. Ein vorsichtiges Aufatmen dann am Freitagnachmittag. Alle bislang ausgewerteten Tests seien negativ, nur drei Testergebnisse fehlten noch, sagte Kreis-Sprecher Niemann. Die Senioren-Einrichtung bleibt für Besucher weiterhin gesperrt.