Witten: Coaches sollen Migrantinnen fit für einen Job machen

Witten. Das Projekt „Startklar“ will in Witten geflüchteten Frauen den Einstieg in den Beruf ebnen. Stadt sucht noch die passenden weiblichen Coaches.

Auf dem deutschen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, ist besonders für weibliche Flüchtlinge schwer. Ein neues Projekt der Stadt Witten will jetzt qualifizierte Frauen für einen Job fit machen. Dabei helfen sollen weibliche Coaches, die die Teilnehmerinnen betreuen.

„Uns ist in den Sprachkursen aufgefallen, dass die Frauen dort oft unglaublich motiviert sind, aber dennoch durch die Maschen fallen“, sagt Andrea Pfeiffer von der Stabsstelle Integration. Das Projekt „Startklar“ will nun gezielt qualifizierte Migrantinnen bei ihrem (Wieder-)Einstieg in den Beruf begleiten. Wer mitmachen möchte, sollte also in seinem Heimatland bereits eine Ausbildung oder ein Studium abgeschlossen haben.

Coaches sollen in Witten Migrantinnen beim Anerkennungsverfahren helfen

Außerdem sollten die möglichen Schützlinge eine Arbeitserlaubnis haben und Deutsch mindestens auf einem mittleren Niveau (B1) sprechen. Mögliche Teilnehmerinnen und Coaches werden sich erstmals Ende Februar treffen. „Und es haben sich schon sehr viele Frauen angemeldet. Der Bedarf ist also da“ , sagt Pfeiffer.

Was jetzt noch fehlt sind allerdings die weiblichen Coaches. Diese sollen gemeinsam mit ihren Schützlingen unterschiedliche Hürden überwinden. Sie zum Beispiel beim Anerkennungsverfahren unterstützen. In diesem wird überprüft, ob die im Ausland absolvierte Ausbildung in Deutschland anerkannt wird. Außerdem sollen die Mentorinnen je nach Fall ergänzende Qualifikationen vermitteln oder bei der Suche nach fachspezifischen Sprachkursen und Praktika helfen.

Gute Kenntnisse des Arbeitsmarktes gefragt

„Die Frauen sollten möglichst aus Witten kommen und nicht ganz unerfahren in der Arbeit mit Flüchtlingen sein“, sagt Pfeiffer. Auch wichtig: Gute Kenntnisse des hiesigen Arbeitsmarktes und der Trägerlandschaft. Jeweils fünf Frauen mit Fluchtgeschichte wird eine Mentorin unter ihre Fittiche nehmen. Starten soll das Projekt zunächst mit zwei Coaches und zehn Teilnehmerinnen.

Parallel dazu bietet die Stadt seit Sommer 2019 für geflüchtete Frauen sogenannte Berufsfelderkundungen an. Dabei stellen Unternehmen und Institutionen aus unterschiedlichen Branchen jeweils zwei Berufe vor, berichten etwa über Arbeitsabläufe, erforderliche Qualifikationen, Verdienstmöglichkeiten und Arbeitszeiten.

Anmeldung zum ersten Treffen erforderlich

Das erste Treffen des Projekts „Startklar“ findet am Mittwoch, 26. Februar, von 9 bis 11 Uhr im Ardey-Hotel, Ardeystr. 11, statt. Mögliche Coaches und Teilnehmerinnen melden sich bitte bei der Stabsstelle für Integration. Per Mail an oder unter 02302/ 581 -1011, -1016, -1012, -1013 oder -1015.