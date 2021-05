Witten-City: Polizei stoppt alkoholisierten Mann auf Traktor

Witten. Ein Mann ist in Witten auf einen Traktor gestiegen und damit nachts durch die Innenstadt gefahren – alkoholisiert und ohne Führerschein.

Einen eher ungewöhnlichen Verkehrsteilnehmer stoppten Polizisten in der Nacht auf Montag (3.5.) in der Wittener Innenstadt. Um drei Uhr fiel einer Streife an der Straße Ledderken im Bereich Marienstraße ein blauer Traktor auf. Dem Fahrzeug fehlte jede Art von Kennzeichen – und die Person hinter dem Steuer war alkoholisiert.

Dabei handelte es sich nach Angaben der Polizei um einen 32-jähriger Mann aus Witten. Ein Bluttest ergab 0,68 Promille. Die Beamten vermuteten, dass der Mann auch Drogen konsumiert hatte. Zudem war der Wittener ohne Führerschein unterwegs – denn dieser war ihm bereits zu einem früheren Zeitpunkt entzogen worden.

Polizei stellt Traktor sicher

Woher der acht Tonnen schwere Traktor ohne Zulassung stammt, ist bislang ungewiss. Das Fahrzeug wurde von den Beamten sichergestellt, ein Bluttest beim Fahrer angeordnet. Die genaueren Umstände ermittelt nun das Kommissariat für Verkehrsdelikte.

