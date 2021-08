Witten: CDU will vom Wasser betroffenen Sportvereinen helfen

Witten. Auch Wittener Sportvereine waren vom Hochwasser betroffen. Auf welchem Weg die CDU-Fraktion geschädigte Vereine unterstützen möchte.

Nach dem Hochwasser möchten die Wittener Christdemokraten geschädigte Sportvereine in der Stadt im Rahmen der Sportförderung unterstützen. CDU-Ratsfrau und Landtagskandidatin Sarah Kramer: „Vereinsgebäude und Materialien, die teilweise über lange Zeiträume angespart und mit viel Herzblut aufgebaut wurden, sind zerstört.“ Zur Unterstützung solle die bereits bestehende Sportpauschale der Stadt kurzfristig zur Verfügung gestellt werden.

Wittener CDU möchte Mittel aus der Sportförderung zur Verfügung stellen

Der Landessportbund erfasse entstandene Schäden, „sodass die Landesregierung zusätzlich passende Hilfen organisieren kann“, so Kramer. Der Antrag der CDU-Fraktion an die Verwaltung: Die Stadtverwaltung solle beauftragt werden, Mittel aus der Sportförderung im Rahmen der Sportpauschale den Sportvereinen zur Verfügung zu stellen, die besonders durch das Hochwasser getroffen wurden und in ihrer Existenz bedroht sind.

Begründung: Viele Vereinsgebäude wurden durch das Hochwasser der Ruhr stark getroffen. Die Schäden an Material und Gebäude seien in Teilen so groß, dass die Vereine in ihrer Existenz bedroht seien.

