Witten: CDU sieht Ruhrinsel-Verkauf als verpasste Chance

Witten. Wusste Wittens Bürgermeisterin, dass die ehemalige VEW-Insel zum Verkauf stand? Die CDU-Fraktion beklagt mangelndes städtisches Engagement.

Der Wittener Unternehmer Markus Bürger hat, wie von unserer Redaktion berichtet, die frühere VEW-Insel vom Essener Unternehmen Innogy gekauft. In einer Anfrage an Bürgermeisterin Sonja Leidemann möchte die Wittener CDU-Fraktion wissen, warum die Stadt am Erwerb der Insel kein Interesse gezeigt habe. Die Bürgermeisterin hätte als Mitglied des Innogy-Beirates vom Verkauf etwas mitbekommen müssen, so die Christdemokraten.

Diese sind der Ansicht, dass Witten im Vergleich zu Wetter, Herdecke und Hattingen über viel weniger Freizeitmöglichkeiten direkt an der Ruhr verfügt. CDU-Bürgermeister-Kandidat Lars König zum Insel-Verkauf: „Da hätte man als Stadt Witten richtig was draus machen können. Das hätte ein Alleinstellungsmerkmal gehabt und dem Freizeitangebot der Stadt, besonders an der Ruhr, einen Schub gegeben.“ Die Christdemokraten möchten von Sonja Leidemann nun wissen, ob sie vom Insel-Verkauf Kenntnis hatte.