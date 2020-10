Witten: CDU kritisiert Zustand der Straßen im Muttental

Die Wittener CDU-Fraktion bemängelt den Zustand der Straßen im Muttental. Der dort wichtigste Straßenzug – aus Berghauser Straße, Muttentalstraße und der Nachtigallstraße – sei in einem „desolaten Zustand“, heißt es in einer Anfrage an die Stadt. Die Situation sei für Radfahrer gefährlich, „da sich auf den Straßen massive Schäden befinden“, insbesondere an den Straßenrändern.

Bisherige Ausbesserungsarbeiten erfolgten größtenteils nur mit der „Schüppe Asphalt, sodass eine noch schlimmere Oberfläche entstanden ist“, so die Kritik der Christdemokraten. Diese möchten von der Verwaltung wissen, wann der Straßenzug endlich saniert wird und ob die schlimmsten Schäden vorab großflächig ausgebessert werden können. Was die CDU-Fraktion auch interessiert: „Warum wurde im oberen Bereich der Berghauser Straße die Oberfläche streckenweise komplett erneuert und nicht der komplette Straßenzug?“