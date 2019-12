Witten. Nach der Kritik gerade von Anwohnern aus den „Hölzern“ am neuen Fahrplan hat sich Wittens CDU eingeschaltet. Sie hat einige Fragen an die Stadt.

Witten: CDU greift Kritik der „Hölzer“ an neuem Fahrplan auf

Die CDU-Fraktion hat nach der Kritik gerade von Anwohnern aus den „Hölzern“ am neuen Fahrplan eine Anfrage an die Stadtverwaltung gestellt. Die Union will wissen, wie die Stadt die Bedenken der Bürger bewertet und ob die Erschließung von Durch- und Vormholz noch einmal nachgebessert wird.

In diesem Zusammenhang fragt die CDU nach einer weiteren Buslinie, wie sie im Beratungsprozess als Möglichkeit vorgestellt worden sei. Im Falle einer Ablehnung will die Union die Gründe dafür erfahren. Auch nach Kosten wird gefragt – ebenso wie nach Anrufsammeltaxis, falls ein weiterer Bus nicht in Frage kommt. Letzteres habe die CDU schon während der Beratung vorgeschlagen.