Witten: CDU fordert nachhaltiges Park & Ride-Konzept

Witten. Wie kann die Verkehrswende funktionieren? Nur mit besseren P&R-Plätzen, findet die Wittener CDU. Und möchte ein Konzept erstellen.

Die CDU-Fraktion möchte wissen, wie es um die Park & Ride-Situation in Witten bestellt ist und welche weiteren Möglichkeiten es dafür im Stadtgebiet gibt. Dafür soll die Verwaltung darlegen, wo es bereits Parkplätze für Pendlerinnen und Pendler gibt und wie diese an den Öffentlichen Nahverkehr angebunden sind.

Dabei soll auch aufgezeigt werden, ob und wo es witterungsgeschützte Stellplätze für Fahrräder gibt. Zusätzlich sollen weitere Flächen benannt werden, auf denen weitere P&R-Plätze möglich wären. „Witten braucht neue und möglichst viele Areale, die sich für Parkplätze für alle Pendler eignen“, so Christian Held, verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion.

Christdemokraten hoffen auf Entlastung der Straßen

Die Christdemokraten erhoffen sich durch den Ausbau von P&R-Anlagen eine nachhaltige Entlastung des Straßenverkehrs. Dafür sollen diese zukünftig besser an das überregionale Straßennetz und an den ÖPNV angeschlossen und so attraktiver werden. Nur so könnten sie ihr volles Potenzial entfalten. Auch eine stetige Überarbeitung des P+R Konzeptes, angepasst an aktuelle und zukünftige Herausforderungen sei notwendig – Stichwort E-Mobilität.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten