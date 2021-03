Witten: CDA Ennepe-Ruhr hat neuen Vorstand gewählt

Witten/EN-Kreis. Die CDA Ennepe-Ruhr hat einen neuen Vorstand gewählt. Vorsitzender ist erneut ein Herdecker. Aber auch zwei Wittener gehören dazu.

Der Herdecker Christian Brandt wurde jüngst einstimmig als Vorsitzender der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) Ennepe-Ruhr wiedergewählt. Auch Wittener gehören dem Vorstand an. Die diesjährige Kreistagung fand aufgrund der weiterhin schwierigen Situation im digitalen Format mit anschließender Briefwahl statt.

Christian Brandt​ Foto: CDA

Der Kommunalpolitiker machte deutlich, dass sich die CDA Ennepe-Ruhr in den vergangenen zweieinhalb Jahren durch Veranstaltungen vor Ort, Anträge und Anfragen auf Bundes- und Landesebene stark in die Diskussion der Rentenpolitik und der Folgen, die die Pandemie für Familien und Arbeitnehmer hat, eingebracht hat. Der Ausbau des Offenen Ganztags, die Digitalisierung der Schulen, die Bedeutung der Kinderrechte und die Wichtigkeit der Erzieherinnen- und Pflegeberufe waren weitere wichtige Themenbereiche. Diesen Weg werde man auch in Zukunft fortsetzen, kündigte Christian Brandt bei der digitalen Kreistagung an.

Stellvertreter ist Siegfried Hillert aus Witten

Den Vorsitzenden unterstützt sein Stellvertreter, der Wittener Siegfried Hillert, Ratsmitglied und Ortsverbandsvorsitzender der CDU in Heven. Zum Kreisgeschäftsführer wurde Andreas Blank gewählt. Beisitzerinnen und Beisitzer wurden die Herdecker Matthias Zankl und Jürgen Theobald, die Gevelsbergerin Jessica Citrich, der Wittener Ulrich Döling, die Ennepetaler Johannes Kraft und Frank Machtenberg, Walter Faupel, Stellvertretender Landrat des Ennepe-Ruhr-Kreises, der Hattinger Björn vom Ort, Felicitas Eßer und Meinolf Melcher aus Wetter sowie der Schwelmer Hartmut Ziebs, Ratsmitglied und Bundestagskandidat.

+++Wie geht es unseren Lesern nach einem Jahr Pandemie? Das wollen wir herausfinden. Wir würden uns freuen, wenn Sie dazu an unserer Umfrage teilnehmen+++

„Ich freue mich auf die zukünftige Arbeit zusammen mit einem tollen Team aus neuen und erfahrenen Mitgliedern,“ so Christian Brandt. Die Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft (CDA) ist der Sozialflügel der CDU. Ihre Mitglieder engagieren sich vor allem im Bereich der Sozialpolitik, wie Arbeitsmarkt, Rente, Pflege und Gesundheit.