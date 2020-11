Witten: Caritas-Pflegekräfte sind nicht mit Corona infiziert

Witten. Aufatmen bei der Caritas Witten: 14 Pflegekräfte, die in Quarantäne geschickt wurden, haben kein Corona. Pflegedienst besorgte sich Schnelltests.

Gute Nachrichten vom Caritas-Pflegedienst in Witten: Dieser musste ab Mittwoch (4.11.) 14 Mitarbeiterinnen in Quarantäne schicken. Der Grund: Eine Seniorin, die von den Kräften versorgt worden war, war positiv auf Corona getestet worden. Am Donnerstag (12.11.) hieß es von Caritas-Vorstand Hartmut Claes: „Die Tests haben ergeben, dass keine Mitarbeiterin infiziert ist.“

Caritas-Pflegekräfte in Witten erhalten Laser-Fieberthermometer für Patienten

Die Caritas Witten hat 1500 Corona-Schnelltests geordert, um alle Mitarbeiter in der Pflege 14-tägig testen zu können. „Diese Tests sind derzeit aber nicht lieferbar“, so Claes. Daher habe man einen Kurier nach Paderborn geschickt, Sitz der Caritas-Einkaufsgenossenschaft. Dort habe man schon einmal 200 Schnelltests für die Wittener Caritas-Pflegekräfte bekommen.

Alle Pflegemitarbeiter würden darüber hinaus mit Laser-Fieberthermometern ausgerüstet, mit denen die 470 ambulanten Patienten täglich gemessen werden könnten, sagte Hartmut Claes unserer Redaktion.