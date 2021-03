Witten: Bund fördert Demokratie-Projekte mit 125.000 Euro

Auch in der Stadtbibliothek findet ein Teil der geförderten Projekte statt. So stehen etwa Besuche von Kindermannschaften des FSV Witten zur Leseförderung an.

Witten. Der Bund fördert diverse Projekte in Witten. Die Angebote zu Demokratie und Bildung richten sich nicht nur an Kinder. Wer das Geld erhält.

Die „Wittener Partnerschaft für Demokratie“ hat eine gute Nachricht auf Lager: In diesem Jahr wurden wieder eine Reihe von Projekten rund um die Themen Bildung und Integration gefördert. Insgesamt 125.000 Euro wurden dafür bewilligt. Die Veranstaltungen kommen vor allem Kindern und Jugendlichen zugute.

„Das Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend hat im Rahmen des Bundesprogramms ‚Demokratie leben! Aktiv gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit‘ diese Fördermittel bereit gestellt“, sagt Michael Lüning vom Amt für Jugendhilfe und Schule.

Da einige Projekte und Veranstaltungen 2020 aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt oder nicht in der geplanten Form durchgeführt werden konnten, haben bestimmte Projektträger die Zusage erhalten, mit den Fördermitteln aus 2021 ihre ausgefallenen Projekte in diesem Jahr durchführen zu können: „Damit standen für 2021 noch ca. 20.000 Euro aus einem Aktions- und Initiativfond für die Förderung von Einzelprojekten von Vereinen, Verbänden, Institutionen und Einzelpersonen zur Verfügung, die am 9. März in der Sitzung des Begleitausschusses beschieden wurden“, so Lüning weiter.

Zudem stünden noch Fördermittel in Höhe von 10.000 Euro aus einem Jugendfond zur Verfügung, über deren Vergabe das Jugendforum in diesem Jahr eigenständig entscheidet.

+++Wie geht es unseren Lesern nach einem Jahr Pandemie? Das wollen wir herausfinden. Wir würden uns freuen, wenn Sie dazu an unserer Umfrage teilnehmen+++

Kurzübersicht der beschlossenen Projekte des Aktions- und Initiativfonds für 2021

- „Anders als du“: Entwicklung eines interaktiven, theaterpädagogischen Aktionstages des Brille-Theaters für Grundschulkinder - analog und digital.

- LitWIT – Förderverein der Bibliothek Witten

- „Feminismus 2.21“: Veranstaltungen zur aktuellen gesellschaftlichen Debatte

- „Bücher & Bolzen – wir mischen mit“: Kinder-/Jugendmannschaften des Projektträgers FSV Witten sind zu Besuchen in die Bibliothek Witten eingeladen, um gemeinsam eine vielfältige Leseförderung und gleichzeitig politische Bildung zu erfahren.

- „CUBES“: Das Projekt der Projektfabrik bietet Jugendlichen die Chance, ihren persönlichen Themen und Anliegen in Form von spartenübergreifenden Kunst-Performances im öffentlichen Raum Ausdruck zu verleihen.

- DITIB Türk.-Islamische Gemeinde Herbede u. Umgebung: Im Rahmen des Projekts lädt die Gemeinde zu Seminaren ein, in denen die Zusammenhänge zwischen Bildung, Integration und Demokratie thematisiert werden.

- „Wir, hier im Quartier!“: Organisation und künstlerische Entwicklung eines Theaterstücks und eines das Projekt begleitenden Films von Kindern und Jugendlichen im Quartier Witten Annen / Mitte.

- „Was ist eigentlich...?“: Der Verein Künstler für Gerechtigkeit entwickelt gemeinsam mit Jugendlichen einen Podcast für Teenager zu politischen und demokratiefördernden Themen.

Weitere Infos zur Partnerschaft für Demokratie Witten unter www.pfd-witten.de.