Witten: Bürgerverein Heven gedenkt der Kriegsopfer

Witten. Viele Veranstaltungen zum Volkstrauertag fanden wegen Corona nicht statt. In Witten wurden an mehreren Orten Kränze niedergelegt.

Den Opfern der Weltkriege und von Gewalt überall auf der Welt ist der Volkstrauertag gewidmet. Auch an mehreren Orten in Witten fanden die traditionellen Gedenkfeiern am Sonntag (15.11.) statt.

So legten am Ehrenmal in Heven Hardy Priester und Nicholas Reuting vom Bürger- und Heimatverein im Beisein von rund 20 Teilnehmern und zur Musik des Posaunenchors der Trinitatisgemeinde einen Kranz nieder. Am Ehrenmal im Lutherpark haben dies der Bürgermeister und am Ehrenmal in Herbede die Mitglieder des Sozialverbandes VdK übernommen. Diese beiden Veranstaltungen zum Volkstrauertag fanden in stillem Gedenken und wegen Corona nahezu unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. https://www.waz.de/nachrichten-aus-witten-so-abonnieren-sie-den-waz-newsletter-id230085150.html

Am kommenden Totensonntag (22.11.) gedenken dann die Evangelischen Kirchen ihrer Verstorbenen. Hier gibt es mehr Artikel, Bilder und Videos aus Witten