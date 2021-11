Witten: Bürgeruni informiert über menschliche Aufmerksamkeit

Witten. Wieso ist es schwer, einen Ohrwurm loszuwerden? Warum merken wir uns manche Namen nicht? Darauf soll es in der Bürgeruni Witten Antworten geben.

„Die menschliche Informationsverarbeitung“ lautet das Thema der Bürgeruniversität, über das Jan Philipp Röer am Mittwoch um 20 Uhr im Haus Witten spricht. „Was ist wichtig, was ist unwichtig?“, „Wie unterscheiden wir das?“. Auf diese Fragen und noch mehr wird der Psychologe der Uni Witten/Herdecke Antworten geben.

Bürgeruniversität findet in Haus Witten statt

„Man kann diese ganzen Fragen sicher nicht in rund 45 Minuten abschließend beantworten, aber es ist ausreichend Zeit für eine kurzweilige Reise in die spannende Welt der selektiven Aufmerksamkeit“, sagt Röer. In der Bürgeruniversität will er den Zuhörenden erklären, wieso man die Namen mancher Menschen vergisst, sich ihre Gesichter aber merken kann. Zudem erläutert er, wieso es so schwierig ist, einen Ohrwurm wieder loszuwerden oder wieso die Zeit langsamer vergeht, wenn man auf etwas wartet.

Die Veranstaltung im Haus Witten kostet an der Abendkasse sieben Euro und ermäßigt fünf Euro.

