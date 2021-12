Witten: Bürgermeister strahlt vor Weihnachten Zuversicht aus

Witten. Wittens Bürgermeister Lars König zieht kurz vor dem Weihnachtsfest Bilanz. Trotz eines turbulenten Jahres sieht er auch viele positive Dinge.

In seinem Grußwort zu Weihnachten blickt Wittens Bürgermeister Lars König positiv in die Zukunft. „2021 war ein sehr bewegtes Jahr, das uns immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt hat, privat wie beruflich“, schreibt er an die Bürger.

Die Corona-Pandemie habe die Stadt immer noch im Griff. „Dann brach im Sommer ein heftiges Starkregenereignis über uns herein und verursachte große materielle Schäden entlang der Ruhr und der Bachläufe“, so König. Auch die Cyber-Attacke habe die Stadtverwaltung hart getroffen. Wenn man all das zusammen nehme, könne man sagen, dass 2021 kein gutes Jahr gewesen sei.

Wichte Akzente im Bereich Kita und Schule

Auf der anderen Seite erwähnt König aber auch positive Ereignisse. „Mit der Sanierungsphase des Rathauses haben wir einen wichtigen Meilenstein erreicht, der leider durch den Cyber-Angriff untergegangen ist.“ Auch im Bereich Schule und Kita habe man wichtige Akzente gesetzt. Er erinnert etwa an den neuen naturwissenschaftlichen Trakt der Hardenstein-Gesamtschule. Zudem habe man zusätzliche Kita- und OGS-Plätze geschaffen.

Der Bürgermeister hebt auch den Kultursommer positiv hervor. „Viele kleine Veranstaltungen und neue Formate wurden sehr gut angenommen und bereicherten den Alltag, wie auch die Zwiebelkirmes, die nach einem Jahr Pause Kinder wie Erwachsene anlockte“, so König.

Wittens Bürgermeister sieht das Glas „halbvoll“

Er zieht insgesamt eine gemischte Bilanz, „aber mit einem eindeutig positiven Akzent“. Das Glas sei für ihn eher halbvoll als halbleer. „Ich nehme sehr viel Zuversicht mit ins neue Jahr, um die Stadt positiv zu gestalten und neuen Schwung in das gute Miteinander in unserer Stadt zu bringen.“

Eine wichtige Voraussetzung dafür sei der verabschiedete Haushalt. „Wird er Anfang des neuen Jahres genehmigt, haben wir die notwendigen Handlungsspielräume, um vor allem in den Bereichen Klima, Mobilität, Bildung, Kita und Stadtentwicklung zu investieren.“

