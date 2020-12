Witten: Bürgerforum+ setzt sich für Bürgerbeteiligung ein

Radler auf dem Rheinischen Esel in Witten-Annen. Das Bürgerforum + möchte touristische Radfahrer in die Wittener City bringen.

Witten Bürger sollten ihre Ideen für Witten in einem Stadtentwicklungsportal äußern können, so das Bürgerforum. Es regt einen Dachpark an.

Das Wittener Bürgerforum+ hat bei der Stadtverwaltung die Einrichtung eines sogenannten Stadtentwicklungsportals angeregt. Fraktionsgeschäftsführer Martin Strautz verweist auf das Vorbild anderer Städte, in denen sich Bürger online an Stadtentwicklungsfragen beteiligen könnten.

Bürgerforum in Witten regt öffentlichen Park an der oberen Bahnhofstraße an

Im Wahlkampf hatte das Bürgerforum via Facebook um Ideen für die Innenstadt gebeten. Diese wurden danach ins Netz gestellt. Mit Blick auf den kommenden Sommer erinnert Strautz an den Vorschlag der Wählergemeinschaft, die Flachdächer der Gebäude an der oberen Bahnhofstraße zu begrünen. Diese könnten einen öffentlichen Park mit Spazierwegen und Ruheecken bilden und die Attraktivität der City erhöhen.

Martin Strautz, Bürgermeister-Kandidat des Bürgerforums im Kommunalwahlkampf, möchte auch den touristischen Radverkehr, der über den Ruhrtalradweg rollt, in die Innenstadt führen. Die Idee: Eine Fahrradstraße von der Uni Witten/Herdecke durch die City bis zur Nachtigallbrücke. Das Bürgerforum+ will von der Stadtverwaltung wissen, ob diese oder eine ähnliche Route realisierbar ist.