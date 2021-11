Witten: Bürgerberatung wegen Umzugs drei Tage geschlossen

Witten. Die Bürgerberatung der Stadt Witten kann ab Mittwoch (24.11.) in dieser Woche nicht mehr besucht werden. Was ab Montag (29.11.) möglich ist.

In dieser Woche zieht die Bürgerberatung der Stadt in den neuen, sanierten Südflügel um. Daher bleibt die Beratungsstelle von Mittwoch (24.11.) bis Freitag (26.11.) für Besucher im Rathaus geschlossen. Telefonische Auskünfte sind aber möglich: 02302/581-1234 und 581-0.

Ab Montag (29.11.) arbeitet die Bürgerberatung dann an neuer Stelle: Zu erreichen ist sie über die gläserne Doppeltür des Südflügels am Fuß der großen Rathaustreppe. Montags bis donnerstags ist die Bürgerberatung von 8 bis 15 Uhr, freitags von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Beraten wird in so genannten „Cubes“, leuchtend blauen Räumen. An- und Ummeldungen, die zuletzt wegen des Hackerangriffs nicht möglich waren, können dann wieder erledigt werden. Wichtiger Hinweis: Dieses Angebot gilt nur für Bürgerinnen und Bürger, die für das An- oder Ummelden in den vergangenen Wochen einen Termin hatten oder aktuell einen solchen Termin haben. Die Terminbestätigung muss mitgebracht werden.

Ohne Termin stellt die Bürgerberatung Witten auch vorläufige Personalausweise aus

Ohne Termin kann die Bürgerberatung folgende Anliegen bearbeiten: das Abholen des Reisepasses und/oder des Personalausweises. Es werden vorläufige Personalausweise ausgestellt. Kinderreisepässe werden ausgestellt und verlängert, Führerscheine umgetauscht. Außerdem können Anträge für Führungszeugnisse sowie den Fischereischein gestellt werden, abgelaufene Scheine werden verlängert. Wer es benötigt: Es gibt auch Beglaubigungen von Zeugnissen deutscher (Hoch-)Schulen. Die Stadt bittet um eine Bezahlung möglichst mit einer EC-Karte.

