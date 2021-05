Witten: Bürger sollen ihre Ideen für Heven-Ost äußern

2019 wurde bei der Aktion „Hall of Fame“ eine Wand an der Crengeldanzstraße von Sprayern gestaltet. Viel Farbe statt grauer Wände.

Witten. Die Stadt sammelt Ideen für das Viertel Heven-Ost/Crengeldanz. Bürger können ihre Wünsche online einbringen. Was verbessert werden soll.

Wie sollen sich Heven-Ost und der Crengeldanz in Zukunft entwickeln? Was muss getan werden, damit die Menschen dort gerne wohnen und leben? Die Stadt arbeitet derzeit an einem sogenannten integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept für diesen Bereich. Wittener Bürger sind aufgefordert, sich hierbei mit Ideen online einzubringen.

Welche weiteren Grünflächen sollten aufgewertet werden?

Das Viertel soll attraktiver werden, Grünflächen, Plätze, aber zum Beispiel auch Fassaden neu gestaltet werden. Die Stadt interessiert, welche Wünsche Bürger zum Beispiel für den Wannenbachpark haben. Welche weiteren Grünflächen sollten aufgewertet werden?

Die Stadt möchte auch wissen, welche Plätze, Wege, Straßen und Fassaden mit Kunst verschönert werden könnten. Eingeladen, sich zu beteiligen, sind Menschen, die in Heven-Ost/Crengeldanz wohnen, dort Immobilien besitzen oder sich dem Viertel verbunden fühlen. Bis zum 24. Mai können Bürger ihre Vorschläge online einbringen (www.plan-portal.de/witten-hoc/).

