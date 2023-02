Der Platz zum Parken am Seniorenzentrum Rigeikenhof in Witten-Bommern ist knapp. Anwohner wollen, dass es mit der Belastung ein Ende hat.

Parken Witten: Bürger in Bommern sind wegen des Parkdrucks genervt

Witten. Der Parkdruck rund um ein Seniorenzentrum in Witten-Bommern nervt die Anwohner. Sie haben jetzt die Politik eingeschaltet.

Bürger im Wittener Stadtteil Bommern sind genervt. Sie beklagen sich über den ständigen Parkdruck, der rund um das Seniorenzentrum Rigeikenhof herrsche.

Anwohner haben sich jetzt an den CDU-Ratsherrn Christian Held gewandt. Der Christdemokrat sowie Fraktionschef Volker Pompetzki haben sich nun an den Bürgermeister gewandt, um das Problem zu beheben.

Schreiben an die Stadtverwaltung von Witten

Zum einen tragen zu der Belastung nach Worten der beiden Politiker die aufgestellten Poller hinter der Einmündung Rigeikenstraße bei. Die seien allerdings, so räumen die Verfasser sein, zwingend erforderlich, um Radfahrer bestmöglich zu schützen. Zum anderen würden Besucher des Rigeikenhofes an der Elberfelder Straße und die dort beheimateten Tagespflegen die bestehenden Parkplätze zu allen Tageszeiten nutzen, heißt es in dem Schreiben.

Auf der Suche nach einer Lösung werfen die Christdemokraten folgende Fragen auf: Zunächst einmal wollen sie wissen, ob Anwohner-Parken in dem Quartier umsetzbar oder auch sinnvoll ist. Dann haken sie nach, ob die Verwaltung mit der evangelischen Kirchengemeinde Bommern führen kann, um den Kirchplatz an den Werktagen für Anlieger freizugeben. Schließlich sprechen sie auch direkt die Verwaltung an, welche anderen Möglichkeiten aus ihrer Sicht zielführend sein können, um den Parkdruck zu mindern.

Erste Einrichtung mit betreutem Wohnen für Bommern

Der Rigeikenhof mit heute 99 Wohnungen, war 1999 die erste Einrichtung, die Betreutes Wohnen für Senioren in Bommern bot. Neun Jahre später ergänzte die Diakonie Ruhr-Mark ihr Angebot mit dem Bau des Altenpflegeheims Lutherhaus ganz in der Nähe.

