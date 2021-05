Witten: Bündnis lädt zur Demo für einen grünen Kornmarkt

Witten. Der zweite Investor für eine Kornmarkt-Bebauung ist abgesprungen. Warum „AUF Witten“ weiter für eine Begrünung des Marktes demonstriert.

Das überparteiliche Kommunalwahlbündnis „AUF Witten“ ruft am Samstag (8.5.) wieder zu einer Demonstration am Kornmarkt auf. Ab 11 Uhr soll dort - coronakonform - für eine Wende in der Umweltpolitik und gegen eine Bebauung des Marktes demonstriert werden. AUF Witten setzt sich auch nach dem Rückzug des zweiten potentiellen Investors - die List AG aus Nordhorn - weiter für einen „grünen“ Kornmarkt ein.

Statt die Umweltpolitik kommerziellen Interessen von Investoren unterzuordnen, müsse der Schutz der Umwelt Priorität bekommen, argumentiert das Bündnis. Der Kornmarkt sei trotz des Rückzugs von schon zwei Investoren noch lange nicht grün und erfülle nicht seine mögliche Schutzfunktion gegen Starkregen, Extremhitze und Luftverschmutzung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten