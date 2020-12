Witten: Buchstaben am Kaufhof-Gebäude werden abmontiert

Trauriges Ende einer Kaufhaus-Ära - am Gebäude von Galeria Kaufhof in Witten ist der große Schriftzug abmontiert. Die Buchstaben lagen vor dem Haupteingang.

Witten. Es ist das Ende einer Ära. Am Freitagnachmittag wurden die ersten Kaufhof-Buchstaben am ehemaligen Kaufhaus in Witten abmontiert.

Am Freitagnachmittag (4.12.) sind die ersten Kaufhof-Buchstaben vom ehemaligen Einkaufsparadies an der Bahnhofstraße in Witten abmontiert worden. Die Buchstaben, die 25 Jahre lang an dem imposanten Gebäude prangten, wurden nach der Demontage vor dem ehemaligen Haupteingang zwischengelagert.

Damit verschwindet der Schriftzug nun nach und nach aus dem Wittener Stadtbild. Es ist das traurige Ende einer Ära. Am 16. Oktober hatte das Kaufhaus seine Türen für immer geschlossen – auch wenn die Stadt und der Betriebsrat lange an eine Zukunft am Standort Witten geglaubt hatten. Wie es mit dem leer stehenden Gebäude weitergeht, ist ungewiss.

