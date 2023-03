Witten: Buchholz lädt wieder zum großen Frühjahrsputz ein

Die Müllsammelaktion in Witten-Buchholz ist schon seit vielen Jahren Tradition.

Witten. Am Samstag wird in Witten-Buchholz und Kämpen wieder Müll gesammelt. Wer will mitmachen? Helfer sind willkommen.

Es ist seit vielen Jahren Tradition: In Buchholz und Kämpen wird wieder Müll gesammelt. Mehrere Vereine und Organisationen laden die Bürgerinnen und Bürger dazu ein, sich am Samstag (25.3.) an der Aktion zu beteiligen. Bei diesem „Frühjahrsputz“ geht es darum, herumliegenden Müll wie Flaschen, Dosen, gefüllte Plastiksäcke und Elektromüll gemeinsam wegzuräumen.

Die Teilnehmer treffen sich am Samstag um 10 Uhr am Waldweg / Kurvenbereich Grundschule Buchholz. Hier werden den freiwilligen Helferinnen und Helfern Plastiksäcke und Einweghandschuhe ausgehändigt und sie bekommen ein „Reinigungsgebiet“ zugewiesen. Eine zweite Ausgabestelle wird um 10.30 Uhr am Franz-Wohlleb-Platz in Kämpen eingerichtet.

Mehrere Wittener Organisationen beteiligt

Alle, die nicht an der Aktion teilnehmen können, fordern die Organisatoren auf, auf andere Weise mitzuhelfen, die Dörfer sauber zu halten. Sie sollten entlang der Straße für einige Meter den Müll auf- sammeln und ihn dann am Samstag zum Treffpunkt bringen. Sollte die Aktion durch Schneefall und andauernden starken Regen behindert werden, so wird sie auf den darauffolgenden Samstag verschoben.

Diese Organisationen beteiligen sich: Kämpenschule, Freiwillige Feuerwehr Buchholz, HSV Jugendabteilung Turnen, Kindergarten Mini & Maxi, SPD Buchholz-Kämpen, Bündnis für Buchholz, Buchholzer Heimatverein, Pfadfinder der Katholischen Kirchengemeinde St. Antonius.

