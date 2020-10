Witten: Buch stellt Orte im Revier vor – auch das Muttental

Dass Witten eine Reise wert ist, wissen Wittener und schwärmen vom grünen Hohenstein und natürlich vom Muttental. Wen wundert’s, dass die deutschlandweit bekannte „Wiege des Bergbaus an der Ruhr“ auch Teil eines neuen Tagestouren-Reiseführers ist. Der ehemalige WAZ-Redakteur Rolf Kiesendahl hat ihn geschrieben und stellt darin die sehenswertesten Industriedenkmäler im Ruhrgebiet vor. Leser finden im Buch viele lohnende Ausflugsziele – nicht nur für die Herbstferien. Gastro-Tipps inklusive!

Nirgendwo sonst in Deutschland kann man auf so vielfältige Weise die Zeugnisse des frühen Bergbaus in einem wunderschönen Tal erleben, durch das auch noch gemächlich ein Bach plätschert. Autor Kiesendahl empfiehlt nicht nur einen Besuch der 1970 unter Denkmalschutz gestellten Zeche Nachtigall und des Bethauses – das letzte seiner Art im Ruhrgebiet. Auch eine „Bähnle“-Fahrt mit der Muttenthalbahn, findet er, sei ein Muss. Leider, leider steht der historische „Fuhrpark“ in Corona-Zeiten still. Hansjörg Frank von der Arbeitsgemeinschaft Muttenthalbahn hat schon angekündigt: Auch die beliebten Nikolausfahrten werden leider ausfallen.

Die ganze Pracht der Ruhrbarone ist in Essen zu sehen

Zwei Reiseführer für Tagestouren Das Buch von Rolf Kiesendahl, Zeitzeugen aus Stein, Stahl und Kohle. Industriedenkmäler im Ruhrgebiet, ist in diesem Jahr im Ellert & Richter Verlag erschienen. Der 160 Seiten starke und reich bebilderte Führer kostet 9,95 Euro. Zusammen mit der Journalistin Sylvia Lukassen hat Rolf Kiesendahl noch einen zweiten Reiseführer mit lohnenden Tagestouren geschrieben. Titel: Die schönsten Ausflugsziele im und rund um das Ruhrgebiet, Ellert & Richter Verlag, 208 Seiten, 2020, 9,95 Euro. Das Buch liefert nicht nur Ausflugstipps fürs Ruhrgebiet, sondern auch fürs Bergische Land, das Münsterland und den Niederrhein.

An was Autor Kiesendahl erinnert: Vor 33 Jahren hat die Hattinger Henrichshütte ihre Roheisenerzeugung eingestellt. Sie wurde nach 133 Jahren ein Opfer der Stahlkrise. Was älteren Hattingern noch heute die Tränen in die Augen treiben kann: Auf dem großen Areal der Hütte fanden einst 10.000 Menschen Arbeit. Aus und vorbei. Aus der ehemaligen Hütte wurde ein großes Industriemuseum. Kiesendahl findet: „Nirgendwo sonst wird der Weg vom Eisenerz zum fertigen Produkt so anschaulich gezeigt.“ Und dann der Ausblick! Ein Aufzug fährt auf den 55 Meter hohen, ältesten noch erhaltenen Hochofen des Ruhrgebietes.

Imposant: Die Villa Hügel in Essen und ihr 280.000 Quadratmeter großer Park. Der Bauherr: Alfred Krupp. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Die ganze Pracht der einstigen Ruhrbarone kann man in Essen entdecken. Weltberühmt: die dortige Villa Hügel, die über sage und schreibe 269 Räume verfügt. Von ihr aus kann man auf den Baldeneysee blicken, der zur Bauzeit der Villa (1870-1873) aber noch nicht aufgestaut war. Liest sich bei Buchautor Kiesendahl wie ein Witz, ist aber so: Im Grundbuch der Stadt Essen ist das von Konzerngründer Alfred Krupp gebaute Anwesen „Hügel 1“ als Einfamilienhaus eingetragen. Im Gästehaus der Villa können Besucher in die Geschichte der Familie Krupp und die des Konzern eintauchen.

Die weltgrößte Grubenlampe steht in Moers

Mit einem Ausflug ins Münsterland (über die B235) kann man einen Besuch des 1899 von Kaiser Wilhelm II. eingeweihten Schiffshebewerks Henrichenburg in Waltrop verbinden. Der ebenfalls 1899 eröffnete Dortmund-Ems-Kanal sollte das Ruhrgebiet mit seinen Zechen, Hütten und Stahlwerken mit der Nordsee verbinden. Mit dem Schiffshebewerk wurden Schiffe von einer Wasserebene auf die andere gehievt. Seit 1992 ist das Industriedenkmal ein großes Freilichtmuseum.

Die größte Grubenlampe der Welt, das Geleucht genannt, auf der Halde Rheinpreußen in Moers aus der Vogelperspektive fotografiert. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Rolf Kiesendahl rät auch zu einem Besuch der Halden des Reviers – etwa der 147 Meter hohen Halde Schwerin in Castrop-Rauxel, der Halde Rheinelbe in Gelsenkirchen mit ihrer Skulptur Himmelstreppe oder der Halde Rheinpreußen in Moers. Auf dieser steht die größte Grubenlampe der Welt! Sie ist 30 Meter hoch und ein Werk des Künstlers Otto Piene. Wer die Halde erklimmt, wird mit einem atemberaubenden Blick auf die rechtsrheinische Industriekulisse und den Niederrhein belohnt, so der Autor.

Die ehemalige Bergarbeitersiedlung Teutoburgia hat 136 schmucke Häuser

Für eine der größten Fehlentscheidungen, die in den 1950er und 1960er Jahren im Ruhrgebiet getroffen wurden, hält Kiesendahl den Abriss vieler alter Arbeitersiedlungen. Einige wenige stehen noch – wie die zwischen 1909 und 1920 entstandene Margarethenhöhe in Essen oder die ehemalige Bergarbeitersiedlung Teutoburgia in Herne-Börnig, die 136 schmucke Häuser zählt. Also, auf nach Herne, auf nach Essen – Heimatkunde!