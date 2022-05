Witten: Briefwahlunterlagen jetzt lieber bald bestellen

Witten. Wer zuhause wählen will, muss das jetzt flott anfordern. Man kann in Witten aber auch direkt „briefwählen“ gehen – und zwar bis zum 13. Mai.

Wer bei der Landtagswahl per Briefwahl abstimmen will, muss sich jetzt beeilen. Wittenerinnen und Wittener, die noch keine Unterlagen angefordert haben, sollten möglichst bis zum kommenden Wochenende den QR-Code auf der Wahlbenachrichtigung nutzen und die Papiere nach Hause bestellen. Das teilt die Stadt jetzt mit. So könne man sicher sein, dass der Brief rechtzeitig zuhause eintreffe.

Unterlagen können auch direkt in Witten abgeholt werden

Schneller geht es, wenn man die Unterlagen im Briefwahlbüro abholt – dann kann man dort auch gleich wählen. Das Briefwahlbüro in der Stadtgalerie an der Hammerstraße 11 ist montags bis mittwochs von 8 bis 16 Uhr, donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr geöffnet, am Freitag vor der Wahl (13.5.) sogar bis bis 18 Uhr.

