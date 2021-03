Witten-Briefmarke im Rennen um schönstes Postwertzeichen

Eine der ersten Käuferinnen: Silvia van Kann kaufte sich am Erscheinungstag, dem 2. Juli 2020 das Sonderpostzeichen mit der Luftaufnahme des Annener Freibades.

Witten. Die im Juli erschienene Witten-Briefmarke ist Favoritin beim Wettbewerb „Deutschlands schönste Briefmarke 2020“. Deutsche Post lässt abstimmen.

Die Deutsche Post sucht zurzeit Deutschlands schönste Briefmarke des Jahres 2020. Dazu hat das Unternehmen erstmals eine Online-Befragung gestartet, bei der Marken-Liebhaber für ihre drei Favoriten des vergangenen Jahres abstimmen können. Mit dabei ist die Sonderbriefmarke zum Freibad Annen.

Jedes Jahr erscheinen 52 neue Briefmarken. Am 2. Juli 2020 hat die Deutsche Post eine Marke herausgebracht, auf der das Freibad Annen abgebildet ist. Diese sorgte nicht nur in Witten für Freude. Die Witten-Marke erschien als erste der Serie „Deutschland von oben“. Zu sehen ist der markante, geschwungene Beckenrand des Freibads an der Herdecker Straße, den der fliegende Fotograf Hans Blossey fotografiert hat.

Bürger können Themen für neue Marken vorschlagen

Ein Ausschnitt aus der Witten-Briefmarke. Foto: Ilka Grimm

In der anonymen Online-Abstimmung können die Teilnehmer auch Wünsche für Themen und Motive künftiger Briefmarken angeben. „Briefmarken waren und sind ein Spiegel ihrer Zeit und gehören zu unserem Kulturgut. Umso wichtiger ist es, dass sie gesellschaftlich relevante Themen abbilden“, sagt Ole Nordhoff, Leiter Marketing und Vertrieb der Deutschen Post. Die Befragung endet am 23. März 2021 und ist hier zu finden: surveys.dpdhl.com.

Jede Bürger kann Themen für ein Motiv vorschlagen. Diese werden im sogenannten „Programmbeirat“ besprochen und festgelegt, anschließend entscheidet der „Kunstbeirat“ über die jeweiligen Motive. Einen Teil der Motive gestaltet die Deutsche Post mit eigenen Grafikern selbst. Offizieller Herausgeber der Briefmarken ist das Bundesministerium der Finanzen.

