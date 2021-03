Witten: Bogestra verkauft wieder Tickets im Bus

Witten. Dank Trennscheiben können Fahrgäste nun wieder Tickets in den Bussen der Bogestra erwerben. Auch die vorderen Türen werden wieder geöffnet.

Die Bogestra verkauft wieder Tickets im Bus. Ab Montag, 1. März, können Nutzer des ÖPNV in Witten ihre Fahrkarte also wieder beim Busfahrer erwerben. Das betreffe alle Linien, teilt das Unternehmen mit. In den Fahrzeugen seien Schutzabtrennungen angebracht, um Personal und Fahrgäste vor einer Virenübertragung zu schützen.

Darum können Kunden ab sofort auch wieder die vordere Tür zum Einstieg benutzen. Fahrgäste, die bereits ein Ticket besitzen, können aber auch weiterhin die hinteren Eingänge verwenden, so die Bogestra. Fahrscheine können im Voraus etwa am Ticketautomaten, in den Kundencentern oder in der Mutti-App erworben werden.

