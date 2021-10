Witten: Bogestra setzt zum Schulstart mehr Busse ein

Witten. Zum Schulstart nach den Herbstferien ergänzt das Nahverkehrsunternehmen Bogestra in Witten das Fahrangebot. Welche Linien das sind.

Mit dem Ende der Herbstferien und dem Start der Schulen setzt das Nahverkehrsunternehmen Bogestra in Witten wieder mehr Busse ein. Zusätzlich zum normalen Fahrangebot sind einige Einsatzfahrzeuge auf den Straßen unterwegs. So steuern die Linien E33 und 376E die Schulen in der Innenstadt an. Die 376E fährt zusätzlich auch zur Holzkamp-Gesamtschule.

Linien in Witten können auf Bogestra-Homepage eingesehen werden

Die genauen Abfahrtszeiten sind auf der Homepage der Bogestra unter dem Punkt „Schulverkehr“ einzusehen. Alle Einsatzwagenfahrten ab dem 25. Oktober 2021 sind darüber hinaus bereits jetzt elektronisch über die Bogestra-App „Mutti“ sowie die elektronische Fahrplanauskunft auf bogestra.de abrufbar.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten