Witten: Bibliothek und Museum öffnen nächste Woche wieder

Witten. Bücher können ab Samstag wieder in der Stadtbibliothek Witten bestellt werden. Das Märkische Museum öffnet ab Mittwoch. Was es zu beachten gilt.

Nach der Osterferien-Pause öffnen die Stadtbibliothek und das Märkische Museum wieder. Am Dienstag (13.4.) geht es in der Bibliothek wieder los, am Mittwoch (14.4.) im Museum. Allerdings: Durch die Corona-Lage kann es wieder zu kurzfristigen Änderungen kommen.

Ab Dienstag können Besucher die Bibliothek an der Husemannstraße sowie die Stadtteilbibliotheken in Annen und Herbede besuchen. Voraussetzungen sind ein offizieller, negativer Coronatest, der nicht älter als 24 Stunden ist, sowie ein Personalausweis/Reisepass. Außerdem bieten die Bibliotheken den Abholservice „Bibliothek to go“ für vorbestellte Medien an. Ab Samstag (10.4.) können Medien über den Katalog oder per Telefon kostenlos bestellt werden. Ab Dienstag (13.4.) können diese in den Bibliotheken mit einem gültigen Leseausweis kontaktlos abgeholt werden.

Ein kostenloser Besuch des Märkischen Museums Witten ist nur nach einer Voranmeldung möglich

Alle weiteren Infos finden Leser auf der Homepage der Bibliothek (www.kulturforum-witten.de/bibliothek/). Fragen werden auch telefonisch beantwortet (02302/581 2544 ) - von Dienstag bis Freitag von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 16 Uhr.

Ein kostenloser Besuch des Märkischen Museums ist nur nach einer Voranmeldung möglich. Außerdem muss ein negativer Corona-Test nachgewiesen werden. Die Terminbuchungen können telefonisch während der Öffnungszeiten des Museums oder per E-Mail erfolgen: 02302-581 2550, Mail: maerkisches.museum@stadt-witten.de. Eine Buchung des Termins muss spätestens am Vortag des geplanten Besuchs erfolgt sein.

Im Stadtarchiv Witten können Unterlagen derzeit nicht persönlich eingesehen werden

Gäste müssen eine medizinische oder eine FFP2-Maske tragen, Kinder unter sechs Jahren nicht. Alle Infos zum Museum findet man online (https://www.kulturforum-witten.de/maerkischesmuseumwitten). Im Stadtarchiv an der Bergerstraße ist es bis mindestens zum 18. April nicht möglich, Unterlagen persönlich einzusehen. Auskünfte gibt es unter 02302 581-2415 oder per E-Mail (stadtarchiv@stadt-witten.de).