Witten: Betrunkener Mann zeigt vor Gruppe den Hitlergruß

Ein Wittener hat am Dortmunder Bahnhof vor einer Gruppe den Hitlergruß gezeigt.

Witten. Ein Wittener hat am Dortmunder Bahnhof vor einer Gruppe den Hitlergruß gezeigt. Zuvor war er mehrfach des Gebäudes verwiesen worden.

Ein 48-jähriger Mann aus Witten hat am Sonntagmittag (8. März) gleich mehrmals die Einsatzkräfte der Bundespolizei am Dortmunder Hauptbahnhof beschäftigt. Nachdem er mehrmals des Bahnhofs verwiesen wurde, zeigte er am Ende vor einer Gruppe auf dem Vorplatz den Hitlergruß.

Zunächst schickten Bahnmitarbeiter den Mann mehrmals aus dem Hauptbahnhof, weil er angetrunken andere Personen belästigte. Schließlich fiel er gegen 11.30 Uhr auch den Einsatzkräften der Bundespolizei auf. Auch von ihnen erhielt der alkoholisierte und verbal aggressive Mann einen Platzverweis für den Hauptbahnhof.

Bundespolizei stellt Wodkaflasche des Witteners sicher

Weil der 48-Jährige sich nicht an das Hausverbot hielt, wurde er schließlich zur Wache gebracht. Dort ergab ein Atemalkoholtest, dass er mit zwei Promille erheblich alkoholisiert war. Um zu verhindern, dass der Mann sich weiter betrinkt, wurde seine mitgeführte Wodkaflasche sichergestellt.

Gegen 14.50 Uhr betrat er dann aber erneut den Hauptbahnhof und wurde abermals aufgefordert, diesen zu verlassen. Dies tat er auch und begab sich auf den Vorplatz. Dort soll er nach Zeugenaussagen mehrmals den „Hitlergruß“ in Richtung einer Versammlung gezeigt haben, die sich gerade im Bereich der Katharinentreppe eingefunden hatte.

Daraufhin wurde er in Gewahrsam genommen und zur Ausnüchterung in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Gegen den Mann wurde zusätzlich zum Hausfriedensbruch, ein Strafverfahren wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet.