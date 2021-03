Witten: Betrügerin gibt sich als Pflegerin der Diakonie aus

Witten. Eine Frau in Dienstkleidung der Diakonie ist schon mehrfach zu Senioren in Witten gekommen. Statt Pflege zu geben, nahm sie Geld und Schmuck mit.

Die Diakonie Mark-Ruhr bittet um Vorsicht: In den letzten Tagen sind die Ev. Pflegedienste Mark-Ruhr darauf aufmerksam gemacht worden, dass sich eine Betrügerin in vermeintlicher Dienstkleidung der Diakonie Zutritt zu Wohnungen von Senioren verschafft hat. So konnte sie Bargeld und Schmuck erbeuten.

„In der Regel kennen unsere Patienten unsere Mitarbeiterinnen. Neue Pflegekräfte werden von bekanntem Personal im Vorfeld vorgestellt“, sagt Fachbereichsleiter Marc Asbeck. Alle Mitarbeiter könnten sich auch ausweisen. Er bittet darum, bei Verunsicherung lieber nachzufragen und im Zweifel die zugehörige Diakoniestation oder die Geschäftsstelle der Pflegedienste anzurufen: 02331/ 38009-400.