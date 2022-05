Witten: Betriebsamt fischt 200-Liter-Fass aus dem Kamperbach

Witten. Feuerwehr und Betriebsamt rückten am Dienstag zum Kamperbach in Witten aus. Dort haben Unbekannte ein 200-Liter-Fass entsorgt.

Die Feuerwehr Witten ist am Dienstagmittag zum Kamperbach in Herbede ausgerückt. Stadtförster Klaus Peter hatte dort in der Nähe der Straße Speckbahn ein 200-Liter-Fass im Flusslauf entdeckt.

Dieses 200-Liter-Fass lag im Kamperbach. Foto: Feuerwehr Witten

„Das Fass war dicht und stabil", sagt Feuerwehr-Sprecher Uli Gehrke. Weil von dem großen Behälter mit unbekanntem Inhalt daher keine unmittelbare Gefahr ausging, übergab die Feuerwehr an das Betriebsamt. Dieses barg das Fass und transportierte es ab.

Betriebsamt sichert 200-Liter-Fass

Das Fass sei nun erstmal gesichert, so die Stadt. Vermutlich geht es von dort aus weiter zum Wertstoffhof Bebbelsdorf. Zunächst einmal muss aber festgestellt werden, was sich in dem Behälter befindet. Das war bis zum Nachmittag noch unklar.

