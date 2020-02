Das Muttental ist um eine Attraktion reicher. Unterhalb des Bethauses an der Muttentalstraße ist jetzt ein Stück Originaltrasse der historischen Muttentalbahn zu sehen. Vor Ort zeigt ein Foto von 1910 den früheren Streckenverlauf der historischen Bahn, die einst von Pferden gezogen die Kohle aus dem Muttental transportierte.

Bethaus-Schmied Rainer Simmat hat mit Mitarbeitern und Freunden das rund 150 Meter lange Trassenstück oberhalb des Baches Mutte freigeschnitten. „Das war alles zugewuchert, eine richtige Müllhalde, außerdem stand dort Bärenklau.“

Blick auf die jetzt freigelegte Trasse der historischen Muttentalbahn unterhalb des Bethauses in Witten. Foto: Simmat

Ein Blick in die Geschichte: Hauptinitiatoren für den Bau der historischen Muttentalbahn waren 1829 der Besitzer des Rittersitzes Haus Steinhausen, Ludwig von Elverfeldt (1794-1873), und der Wittener Industrielle Carl Ludwig Berger (1794-1871), nach dem das Bergerdenkmal auf dem Hohenstein benannt ist. Berger verfügte über einen umfangreichen Bergwerksbesitz, „zu dem auch mehrere Stollenzechen in Witten, Bommern und im heutigen Bochum-Dahlhausen gehörten“, so Gerhard Koetter, Experte für die Wittener Bergbaugeschichte und Buchautor. Von Elverfeldt sei an Bergbau-Unternehmungen beteiligt gewesen.

Im Dezember 1829 war die Bahn vom Muttental bis zur Elberfelderstraße fertiggestellt und schon in Betrieb. Am Ende der Bahnstecke wurde in Bommerholz ein Lagerplatz für Kohle errichtet. Dort wurde die mit der Muttentalbahn herbeigeschaffte Kohle zum Weitertransport auf Pferdefuhrwerke verladen.

Am Sonntag startet das Bethaus mit Sauerkraut und Kassler in die Sommersaison

Bethaus-Schmied Rainer Simmat freut sich, dass das freigelegte Trassenstück auf so viel Interesse bei seinen Gästen stößt. Simmat will dieses jetzt noch mit Loren bestücken. Ab Sonntag (1. März) startet das Bethaus in die Sommersaison und ist dann immer von dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Simmat: „Unser Biergarten ist auch auf.“ An diesem Wochenende können sich Bethaus-Gäste am Samstag und Sonntag auf Sauerkraut mit Kassler und Klößen freuen. Die Portion gibt’s für acht Euro. Zum Nachtisch kann, wer will, noch Bananensplit genießen (vier Euro).