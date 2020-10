Zum letzten Mal stehen im Pfarrheim St. Franziskus in Witten-Heven Kisten voller Bücher nebeneinander, stöbern Leseratten in dem reichhaltigen Angebot. Krimi, Liebesroman oder doch lieber ein Bildband? Am besten alles auf einmal. Denn diese Chance kommt so schnell nicht wieder. Die Eine-Welt-Gruppe gibt ihr „Vorzeige-Projekt“ auf.

„Es war eine schwere Entscheidung“, sagt Norbert Gewitzsch (69), einer der Organisatoren. „Doch wir sind alle älter und können das nicht mehr stemmen.“ Er, seine Frau und seine Schwägerin sind seit dem Start der Eine-Welt-Gruppe vor 34 Jahren dabei. Ein Nachfolger, der den Flohmarkt weiter plant, habe sich nicht gefunden.

Fleißige Helfer haben die Eine-Welt-Grupp in Witten-Heven unterstützt

Ein Teil der fleißigen Helfer: Lena und Markus Menzer (vorne) sowie Simon Menzer (hinten links) und Sven Halm. Zum Dank gab’s ein T-Shirt. Foto: Norbert Gewitzsch

Kein Wunder, denn die Vorbereitung kostet jede Menge Arbeit. Zweimal im Jahr fand der Markt statt. Der letzte war der 19., denn wegen Corona mussten sie im März aussetzen. Fleißige Helfer haben die Gruppe zwar stets beim Schleppen der Kisten mit tausenden Büchern unterstützt, aber ganz übernehmen wollten sie die Arbeit nicht.

„Damit fällt eine wichtige Einnahmequelle für uns weg“, sagt Gewitzsch. 10.000 Euro habe der Bücherverkauf pro Jahr gebracht. „Wir hatten immer erstklassige Ware.“ Das hat sich herumgesprochen: „Die Leute sind aus dem ganzen östlichen Ruhrgebiet zu uns gekommen.“

Erlös geht an ein Schulprojekt in Brasilien

Mit dem Geld hat die Eine-Welt-Gruppe ein Schulprojekt im brasilianischen Bacabal unterstützt. Dafür will sie auch weiter sammeln. Einen festen Stamm an Spendern gebe es schon. Die Pfadfinder der Gemeinde leisten ebenfalls ihren Beitrag. Einige andere Aktionen – wie das Fastenessen oder ein Benefizkonzert – füllen die Kasse zusätzlich. Doch auch diesen Veranstaltungen macht die Krise gerade einen Strich durch die Rechnung.

Nicht alle Bücherkisten sind am Sonntagmittag leer. Den Großteil der Reste nehmen zwei Händler ab. Denn wie immer gilt: „Wir schmeißen nichts weg.“