Witten bekommt mobile Baumbeete: So sehen sie aus

Witten Lange hat es gedauert, nun ist es so weit. In Witten gibt es die ersten mobile Baumbeete. Das steckt hinter der Aktion.

Witten Innenstadt soll grüner werden. Das ist sowohl der Wunsch der Verwaltung als auch der Bürgerinnen und Bürger. Deshalb hat sich die Stadt bereits im September entschlossen, 16 mobile Baumbeete aufzustellen. Das ist jetzt geschehen. Auf dem Weg zu mehr Grün ist damit ein wichtiger Schritt getan.

Mobile Bäume stehen vor Wittener Stadtgalerie

So wurden unter anderem auf dem Kornmarkt und auch an der Stadtgalerie Bäume in die dazugehörigen Töpfe gesetzt. An Wittens größtem Einkaufszentrum will Center-Managerin Babett Arnold persönlich ein Auge auf das neue Grün werfen und sich darum kümmern. Einige der Bäume werden wegen des Weihnachtsmarkts vorübergehend auch am Schiller-Gymnasium aufgestellt und sollen dann im Januar auf den Rathausplatz wandern. Fünf der Pflanzkästen sind zudem mit Sitzgelegenheiten ausgestattet.

Bei den Baumarten handelt es sich um Blumenesche, Rotdorn, Amberbaum und Hopfenbuche. Diese sind nach Angaben der Stadt allesamt klimaresistent und können im Sommer Schatten spenden. Finanziert wird das Projekt „mobiles Grün für die Innenstadt“ zu 90 Prozent aus dem Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren des Landes NRW, zehn Prozent trägt die Stadt selbst.

