Mit seinem Bändchen kommt Weihnachtsmarktbesucher Georg Krüger (rechts) in Witten nicht mehr weit. Zum Bedauern von Schausteller Thomas Grass (Glühweinpyramide) wurden die Armbänder am Freitag vom Ordnungsamt einkassiert. Immerhin: Am Donnerstag sollen neue Exemplare kommen.