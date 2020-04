Witten: Baustellenampel regelt jetzt Verkehr auf der L 924

Witten - Hattingen Die Sanierung der Wittener Straße zwischen Steinenhaus und der Autobahnauffahrt Witten-Herbede hat begonnen. Werktags ist eine Ampel geschaltet.

Die Vorarbeiten für den Umbau der staugeplagten L 924 zwischen dem Steinenhaus und der Autobahnauffahrt Herbede haben begonnen. Seit März arbeitet ESW auf der Kämpenstraße und verlegt dort den Kamperbach. Nun baut Straßen NRW auf der Wiese rechts vor Wengeler & Kalthoff (Fahrtrichtung Hattingen) ein großes Regenrückhaltebecken.

In der letzten Woche wurde eine Baustellenampel auf der Wittener Straße in Betrieb genommen. Unter der Autobahnbrücke wird der Verkehr einseitig an der Baustelle vorbeigeführt. Normalerweise würde dies auf der vielbefahrenen Strecke zu großen Rückstaus führen. In Corona-Zeiten aber läuft der Verkehr ohne größere Probleme - zumal die Ampel nach Feierabend und am Wochenende wieder ausgeschaltet wird.