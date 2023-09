Baustellen Witten: Baustellen am Rheinischen Esel und in Herbede

Witten. Die Stadtwerke richten in der kommenden Woche Baustellen am Rheinischen Esel und in Herbede ein. Welche Folgen damit verbunden sind.

Die Stadtwerke pflastern ab Montag, 4. September, das Teilstück des Rheinischen Esels auf Höhe der Buswendeschleife Am Hang. Die Arbeiten dauern voraussichtlich zwei Wochen. In der Zeit kommt es zu Einschränkungen für Radfahrer und Fußgänger.

Der Versorger hat sich zu der Pflasterung entschlossen, um die 10-kV-Stromstation zu schützen, die dort ihren Platz hat. Derzeit wird sie bei starkem Staubaufkommen in Mitleidenschaft gezogen. Das wollen die Stadtwerke unterbinden, die Lebensdauer der Station verlängern und mögliche Reparaturkosten eindämmen.

Aufbau einer neuen Stromstation

In Herbede wird am Dienstag, 5. September, die Kellerstraße im Bereich Waldegge/Durchholzer Straße am Vormittag von 8 bis 12 Uhr gesperrt. Damit wollen die Stadtwerke die Anlieferung und den Aufbau einer neuen Stromstation sicherstellen, die den zusätzlichen Anforderungen an das Netz durch Photovoltaik, Wärmepumpen und E-Ladestationen entspricht. Eine Umleitung für den Verkehr wird ausgeschildert.

Für Fragen stehen die Stadtwerke Witten unter der E-Mail: baustelle@stadtwerke-witten.de oder per Telefon: 02302 9173-541 zur Verfügung.

