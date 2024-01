Witten: Baustelle auf Ruhrstraße noch nicht ganz beendet

Der Bagger steht schon bereit: In Kürze will Open Grid mit den Arbeiten vor dem Café del Sol starten.

Witten Die Baustelle auf der unteren Ruhrstraße hat 2023 teilweise für lange Staus gesorgt. Die Arbeiten sind noch nicht beendet. Was jetzt geplant ist.

Die Baustelle auf der unteren Ruhrstraße in Höhe von Café del Sol in Witten hat den Autofahrern im Herbst viel Geduld abverlangt. Es gab Staus und vor allem eine nervige Umleitung über die Wetterstraße. Letztere ist zwar längst verschwunden. Die Arbeiten an der Ferngasleitung von Open Grid Europe sind aber noch nicht ganz beendet.

Bagger und Materialien blieben weiterhin vor Ort. Nun soll es bei passender Wetterlage ab Montag, 5. Februar, weitergehen, so eine Sprecherin auf Anfrage.

Arbeitsgeräte und Material lagern noch an der Ruhrstraße in Witten.

Arbeiten dauern wahrscheinlich nur eine Woche

Es stehen unter anderem noch Bodenarbeiten auf der Rasenfläche vor Café del Sol und teilweise auch auf dem gegenüberliegenden Gelände an. Außerdem müssen noch neue Schilder aufgestellt werden. Laut Open Grid ist der Zeitrahmen überschaubar. Voraussichtlich werde man nur noch eine Woche brauchen, wenn alles nach Plan verläuft.

Das Unternehmen hatte im vergangenen Jahr eine neue Gasleitung verlegt, die restlichen Arbeiten auch wegen der Witterung aber nicht mehr geschafft.

