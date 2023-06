Witten: Baustelle auf Husemannstraße wirft Schatten voraus

An der Husemannstraße in Witten soll der Kanal erneuert werden. Hier ein Bild von ähnlichen Arbeiten auf der Bergerstraße.

Witten. Die Husemannstraße in Witten sollen nächstes Jahr saniert werden. Die SPD fordert Infos zu den Plänen. Gibt es eine Vollsperrung?

Im kommenden Jahr sollen an der Husemannstraße in Witten Kanalarbeiten durchgeführt werden. Auch der Radweg soll erneuert werden. Die SPD fragt nun gemeinsam mit den Grünen nach den genauen Plänen.

Radverkehr soll auf Wittener Husemannstraße verbessert werden

In einer Anfrage an Bürgermeister Lars König will die Fraktion wissen, wann mit dem Start der Arbeiten zu rechnen ist, wie lange diese dauern und wann es in den zuständigen Ausschüssen weitere Informationen gibt. Zudem fragen die Sozialdemokraten, inwiefern dafür gesorgt wird, dass Anwohner trotz einer möglichen Vollsperrung nicht längerfristig von ihren Grundstücken abgeschnitten sind.

Lesen Sie auch:

Auch die Bepflanzung rund um die Husemannstraße beschäftigt SPD und Grüne. Sie wollen wissen, wie sich die Baumaßnahmen auf die Parkplatzsituation und den Baumbestand auswirken. Auch Informationen über die Verbesserung des Radverkehrs fordert Rot-Grün. Hier kündigte das Planungsamt bereits an, dass die Sicherheit für Radfahrer in der Husemannstraße erhöht werden solle.

+++Keine Nachrichten aus Witten mehr verpassen: Hier geht’s zu unserem kostenlosen Newsletter+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten