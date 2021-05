Witten: Bauern bitten Pfingst-Ausflügler um Rücksichtnahme

Witten. Die Landwirte im EN-Kreis bitten Spaziergänger und Radler Müll nicht in der Natur zu entsorgen. Warum auch Hunde auf den Wegen bleiben sollten.

Das Pfingstwochenende steht vor der Tür, viele zieht es ins Freie. „Wir beobachten seit dem Beginn der Pandemie viel mehr Spaziergänger und Fahrradfahrer auf den Feldwegen als in anderen Jahren“, sagt Dirk Kalthaus, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Ennepe-Ruhr/Hagen. Kalthaus bittet Fahrradfahrer und Spaziergänger auf den Wegen zu bleiben. „Denn Felder sind zu dieser Jahreszeit mit Früchten bestellt und der Aufwuchs der Wiesen wird als Futter für unsere Tiere genutzt.“

Landwirt: Scheuchen Hunde Vögel auf, verlassen die ihr Gelege

Auch Hunde sollten auf den Wegen bleiben, so die Bitte von Kalthaus. „Das Frühjahr ist die Zeit, in der die Tiere in Feld und Flur ihre Jungen aufziehen.“ Freilaufende Hunde seien für diese Tiere eine große Gefahr. Bodenbrüter wie Kiebitz, Rebhuhn oder Feldlerchen würden ihr Gelege und ihren Nachwuchs bei Beunruhigung verlassen. Kalthaus: „Die Eier und Küken kühlen aus und verenden.“ Auch Feldhasen und Rehe würden bei Hunden schnell in Panik geraten. Hundekot in Wiesen und Weiden sei außerdem eine vielfach unterschätzte Gefahr. So könnten Krankheitserreger im Hundekot etwa bei Rindern zu Fehl- oder Totgeburten führen.

Auch Müll sollte nicht in der Nähe von Wiesen und Weiden „entsorgt“ werden. Kühe etwa könnten kleinere Gegenstände leicht mitfressen. Besonders spitze Metallteile und scharfe Kanten gefährdeten die inneren Organe der Tiere. Am Rand von Feldwegen sei ein Picknick kein Problem, sagt Landwirt Dirk Kalthaus. An vielen Stellen im Ennepe-Ruhr-Kreis finde man auch Bänke oder Sitzgarnituren. „Aber bitte nehmen Sie Ihren Müll wieder mit, auch Reste von Nahrungsmitteln.“

