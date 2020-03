Witten: Bauarbeiten und Stau auf der Wetterstraße enden bald

Witten. Straßen NRW erneuert an der Wetterstraße in Witten die Kanaldeckel. Mitte nächster Woche sollen die Arbeiten beendet sein. Es gibt lange Staus.

Lange Staus gibt es zurzeit an der Wetterstraße in Witten. Der Landesbetrieb Straßen NRW lässt dort seit Mitte Februar die abgesackten Kanaldeckel sanieren. Die gute Nachricht: Mitte nächster Woche (etwa am 11.3.) sollen die Arbeiten beendet sein, so ein Sprecher des Landesbetriebs.

Zurzeit ist die Straße halbseitig gesperrt, eine Baustellenampel regelt den Verkehr. Nicht nur während des Berufsverkehrs stauen sich die Autos vor allem von Wetter in Richtung Witten – meist bis zum Kohlensiepen. Ein Herdecker, der sich in der Redaktion meldete, berichtet, der Rückstau hätte sich bis zum Tierheim gezogen.

Zwölf Schachtringe und ihre Kanaldeckel werden erneuert

Insgesamt werden zwölf Schächte zwischen der Ender Talstraße in Herdecke bis zum Ruhrdeich erneuert. Eine Fachfirma hebt die abgesackten Kanaldeckel wieder auf das Niveau der Fahrbahn. Pro Schacht dauere dies ein bis zwei Tage. Dazu werden, je nach Zustand des Schachtes, die Kanaldeckel entweder durch eine Schicht Mörtel angehoben oder aber der oberste Schachtring komplett erneuert.

Laut Andreas Berg, Sprecher des Landesbetriebs, werde zurzeit an den letzten Schächten auf Höhe der Abbiegung zum Hohenstein gearbeitet. Und das heißt: „Mitte nächster Woche sind wir fertig, vielleicht sogar etwas früher.“