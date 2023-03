Witten: Banner-Aktion macht auf Klimakatastrophe aufmerksam

Witten. Eine Gruppe junger Wittener will mit Bannern auf die Klimakrise aufmerksam machen. Sie sollen im April aus möglichst vielen Fenstern hängen.

Das Thema Klimaschutz kann man im Alltag gut verdrängen. Das will eine Gruppe von vier jungen Menschen aus Witten ändern und die Erderwärmung mit all ihren Folgen ins Bewusstsein der Bevölkerung bringen. Gelingen soll das über eine Banner-Aktion zum Tag der Erde (22.4.).

„Anfang des Jahres waren wir wahnsinnig frustriert von der Diskussion über Klimapolitik und konnten nicht verstehen, warum die Reaktionen auf die Krise immer noch so verhalten sind und so viel Kritik an den Demonstranten geübt wird“, sagt John Hodgkinson, eines der Mitglieder von „Dein Planet verbrennt“. „Das scheint uns nicht verhältnismäßig.“

Aufschrei in der Bevölkerung wegen Klimawandel bislang ausgeblieben

Denn schließlich würden die Klimaziele der Bundesregierung nicht eingehalten. Ende dieses Jahrhunderts würden große Teile des Planeten nicht mehr bewohnbar sein. „Bisher ist der große Aufschrei der Bevölkerung aber ausgeblieben“, so der 30-Jährige. Darum habe sich die Freundes-Gruppe nun entschieden, selbst tätig zu werden, um das zu ändern. „Und wir kommen dabei ohne Sekundenkleber und Tomatensoße aus.“

Dazu hat „Dein Planet verbrennt“ Banner aus recycelten PET-Flaschen herstellen lassen – mit der namensgebenden Aufschrift und dem Zusatz „Warum bist du so ruhig?“. Am 22. April sollen dann aus möglichst vielen Fenstern in Witten und Umgebung diese Plakate hängen. So wolle man das Problem sichtbar machen. „Wir wollen für möglichst viel Präsenz in der Stadt sorgen, damit es schwerer wird, die Zerstörung unseres Planeten zu ignorieren“, sagt Hodgkinson.

Die Banneraktion wird von „Demokratie Leben“ finanziell gefördert. Wer an der Protestaktion teilnehmen möchte, kann einen Banner über die Seite deinplanetverbrennt.de für zehn Euro bestellen. Bislang seien schon 60 Vorbestellungen eingegangen, sagt Hodgkinson, der sich auch im Verein „weniger“ für mehr Nachhaltigkeit und eine lebenswerte Zukunft einsetzt. „Wir hoffen, dass wir die 200 knacken werden und damit für etwas mehr Klimabewusstsein im Wittener Alltag sorgen können!“

