Witten: Bahnfahren mit Abellio nur noch mit FFP2-Maske

Im ÖPNV und an Haltestellen sind jetzt nur noch Masken des Typs FFP2, KN95 und N95 erlaubt. (Symbolbild)

Witten. Unabhängig vom örtlichen Inzidenzwert gilt NRW-weit: Im ÖPNV reichen Alltags- oder OP-Masken bei Fahrgästen nicht mehr aus.

Nach der Bogestra weist jetzt auch Abellio darauf hin, dass in Bussen, Bahnen und an Haltestellen sowie Bahnhöfen jetzt Masken des Typs FFP2, KN95 oder N95 getragen werden müssen. Diese Vorschrift gelte unabhängig vom jeweiligen Inzidenzwert, teilt das Unternehmen mit.

OP-Masken sowie andere Mund-Nase-Bedeckungen wie Alltagsmasken, Schals oder Tücher sind derzeit im ÖPNV in ganz NRW nicht mehr zulässig. Das Unternehmen weist aber auch auf eine Ausnahme hin: „Damit die Abellio-Kundenbetreuerinnen und -Kundenbetreuer an Bord der Züge die im Arbeitsschutz vorgeschriebene Tragehöchstdauer für FFP2-Masken nicht überschreiten, ist in der NRW-Corona-Schutzverordnung ebenfalls festgelegt, dass diese Personale (...) medizinische OP-Masken tragen dürfen.“

Um überfüllte Bahnen zu vermeiden, bittet Abellio Fahrgäste, wenn möglich im Homeoffice zu arbeiten und Fahrten zu den Stoßzeiten zu vermeiden. Insbesondere morgens zwischen 7 und 9 Uhr sowie abends zwischen 16 und 18 Uhr sei es erfahrungsgemäß voller, so das Unternehmen.