Witten: Autofahrerin aus Gelsenkirchen streift Hauswand

Witten. Da stand eine Hauswand im Weg. Eine Autofahrerin (38) ist in Witten von der Straße abgekommen und mit diesem „Hindernis“ in Berührung gekommen.

Eine Autofahrerin hat bei einem Unfall in der Innenstadt mit ihrem Wagen eine Hauswand gestreift. Bisher ist noch unklar, warum die 38-Jährige aus Gelsenkirchen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war.

Sie berührte nach Angaben der Polizei mit ihrem Fahrzeug erst die Wand, bevor sie an einem Baum zum Stehen kam. Zu dem Unfall kam es, als die Frau von der Südstraße nach rechts in die Röhrenstraße abbog und in Richtung Stadtpark fahren wollte. Sie wurde offenbar nur leichtverletzt. Jedenfalls genügte eine ambulante Behandlung im Krankenhaus.

Polizei in Witten schätzt Sachschaden auf 10.000 Euro

Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. An der Hauswand soll es mehrere Kratzer gegen haben. Wie die Polizei jetzt mitteilte, kam es bereits am Montag (5.10.) gegen 14 Uhr zu dem sogenannten „Alleinunfall“.