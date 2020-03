Witten: Auto geklaut und mehrmals den Motor abgewürgt

Witten. Vielleicht fehlte ja Fahrpraxis – bei 16 Jahren ohne Führerschein. Ein Mann in Witten würgte den Motor so oft ab, dass er der Polizei auffiel.

Wenn man ein Auto klaut, sollte man zumindest fahren können. Die Polizei hat zwei Männer aus dem Verkehr gezogen, die erst nicht so recht vom Fleck kamen. Aber der Reihe nach.

Es war gegen Mitternacht auf der Hauptstraße in Witten, als ein Kleinwagen einer Streifenwagenbesatzung auffiel. Der Fahrer – so schildert es die Polizei – würgte den Motor wieder und wieder ab. Er fiel insgesamt durch eine sehr unsichere Fahrweise auf. Als das Auto schließlich ohne Licht weiterfuhr, beschlossen die Beamten, es zu kontrollieren. Doch der Fahrer wollte nicht anhalten und ignorierte entsprechende Signale. Nun schalteten die Beamten das Blaulicht ein.

Rote Ampel am Hellweg in Witten missachtet

Inzwischen hatte man den Hellweg erreicht, wo der Fahrer eine rote Ampel missachtete und weiter über die Crengeldanzstraße flüchtete. An der Einmündung zur Augustastraße gelang es den Polizisten, sich quer vor das Auto zu stellen und es so zu stoppen. Beide, Fahrer (49) und Beifahrer (49), waren einschlägig bekannt – gar nicht mal nur wegen möglicher Verkehrsdelikte, sondern auch im Zusammenhang mit Drogen.

Der 49-Jährige hatte seinen Führerschein schon 2004 verloren. Den Wagen will das Duo laut Polizei unverschlossen samt Schüssel entdeckt haben. Dann darf man es ja wohl mitnehmen. Vor der Spazierfahrt hatten sich beide offenbar in Stimmung gebracht. Sie hatten etwa 0,6 Promille Alkohol im Blut. Außerdem wurde in dem Auto Ascorbinsäure entdeckt, ein Mittel, um die Löslichkeit von Heroin zu erhöhen.

