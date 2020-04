Witten: Autofahrer übersieht Radler (66) beim Abbiegen

Ein Radfahrerist am Donnerstag in Witten bei einem Unfall verletzt worden.

Witten. Ins Krankenhaus gebracht werden musste ein Radfahrer nach einem Unfall in Witten auf der Ruhrstraße.

Bei einem Abbiegeunfall ist ein 66-jähriger Wittener Radfahrer am Donnerstagmorgen (2. April) gegen 10.20 Uhr verletzt worden.

Ein 58-jähriger Wittener fuhr mit seinem Auto auf der Gasstraße und wollte nach links stadteinwärts auf die Ruhrstraße abbiegen. Dabei übersah er den ihm entgegenkommenden 66-jährigen Radfahrer, der auf der Wetterstraße in Richtung Gasstraße fuhr, so meldet es die Polizei. Beim Zusammenstoß wurde der Zweiradfahrer verletzt und zur stationären Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.